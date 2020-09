Grootste branden ooit teisteren hele westkust Amerika

San Francisco - Portland

De grote bosbranden in Californië hebben daar behalve enorme schade ook geleid tot de ergste luchtverontreiniging in decennia. Inwoners van Los Angeles en andere steden is dringend geadviseerd, binnen te blijven, alle deuren en ramen te sluiten. Op sommige dagen was door de dichte rook het om elf uur in de morgen zó donker dat de straatverlichting aanging en voertuigen alleen met licht aan konden rijden. ‘Kwart over elf in de ochtend en het lijkt wel midden in de nacht’, vertelde aan inwoner van San Francisco aan de Amerikaanse editie van CNN, CNN US. In Portland, de grootste stad van Oregon en negenhonderd kilometer ten noorden van San Francisco, is de luchtvervuiling nog erger. John Ellio..

