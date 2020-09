Corona treft inmiddels ook geïsoleerd Gaza

Gaza-Stad

Tussen maart en augustus werden in totaal slechts honderd besmettingen geregistreerd in Gaza, maar sinds eind augustus zijn dat er honderd per dag. Er zijn vooralsnog tien geregistreerde coronadoden, maar de vrees is dat dit aantal snel zal toenemen.

De regerende Hamas-beweging heeft de bevolking opgedragen thuis te blijven; men mag alleen voor hoogst noodzakelijke boodschappen (voedsel, medicijnen) de deur uit. In delen van Gaza geldt een avondklok. De scholen blijven ‘tot nader order’ dicht. Bewoners spreken cynisch over een ‘blokkade binnen een blokkade’, maar houden zich over het algemeen wel aan de voorschriften.

‘Ik zie vanuit mijn woning alleen maar ambulances en politiewagens, en een enkele vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .