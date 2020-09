De Afghaanse vrede hangt af van de opstelling van de taliban. Wat staat er te gebeuren?

De taliban en de Afghaanse regering gaan na maanden vertraging deze week in Doha om tafel om het vredesproces vlot te trekken. Vijf vragen over een oplossing voor Afghanistan.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo arriveert in Doha voor de vredesonderhandelingen tussen Afghanistan en de taliban. President Donald Trump is er veel aan gelegen een einde te maken aan de dure oorlog in Afghanistan.

Doha

Wat staat er te gebeuren?

Er gloort wellicht enige hoop voor het door oorlog verscheurde Afghanistan. De regering van president Ashraf Ghani en de taliban, de islamitische rebellen die een groot deel van het land in handen hebben, gaan onderhandelen over een vredesregeling die een einde moet maken aan een decennialange burgeroorlog. Het is voor het eerst dat de partijen samen om de tafel gaan zitten. De taliban weigerden dit tot nu toe.

Basis van de doorbraak is het akkoord dat de Verenigde Staten en de taliban in februari sloten. Alle westerse troepen trekken zich gefaseerd uit Afghanistan terug (de belangrijkste eis van de taliban). In ruil daarvoor zorgen de taliban dat terreurgroepen als al-Qaeda en ISIS niet meer vanuit Afghanista..

