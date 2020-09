Weggekaapte apen teruggevonden in Zimbabwe tijdens routinecontrole aan de grens

Tenminste 26 apen zijn teruggevonden in Zimbabwe, nadat ze eerder waren weggekaapt uit een natuurpark in Congo. Vier smokkelaars zijn gearresteerd door de Zimbabwaanse autoriteiten.

Harare

Tenminste 26 apen zijn teruggevonden in Zimbabwe, nadat ze eerder waren weggekaapt uit een natuurpark in Congo. Vier smokkelaars zijn gearresteerd door de Zimbabwaanse autoriteiten.

Dat meldt The Guardian. Het gaat waarschijnlijk om grote mensapen, zoals gorilla’s, bonobo’s en met name chimpansees. De apen werden ontdekt in vrachtwagens, tijdens een routinecontrole aan de grens. Onlangs maakte de Congolese overheid melding van de ontvoering van meer dan dertig chimpansees uit zuid-oost Congo. Smokkelaars gebruikten valse documenten om de apen in bezit te krijgen. De apen zullen voorlopig verzorgd worden in Zimbabwe, waarna ze terugkeren naar hun eigen leefgebied in Congo. De smokkelaars zijn afkomstig uit Congo, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .