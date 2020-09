Gesprekken met Taliban van start in Qatar, VN spreken van ‘de beste kans op vrede’

De vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban zijn zaterdag officieel begonnen in de Qatarese hoofdstad Doha. Ze moeten een eind maken aan het gewapende conflict dat het land al bijna twintig jaar in zijn greep houdt en tienduizenden levens eiste.

Doha

De daadwerkelijke onderhandelingen beginnen maandag. De twee strijdende partijen zullen voor het eerst met elkaar aan tafel zitten. De Taliban weigerde dit tot nu toe. Dat ze nu overstag gaan, is de uitkomst van een akkoord dat de beweging in februari dit jaar met de Verenigde Staten sloot: in ruil voor het vrijlaten van vijfduizend gevangen opstandelingen zouden ze bereid zijn tot onderhandelen. De Afghaanse regering deed dit met tegenzin. Tegelijkertijd sloten de Amerikanen een akkoord met de Afghaanse regering in Kabul.

Verwacht wordt dat het vredesproces moeizaam zal zijn. De partijen moeten het eens worden over een vredesregeling, te beginnen met een staakt-het-vuren. Daarna zal het gaan over het inrichten va..

