Wanneer ben je een blasfemist in Pakistan? ‘Spreek dat woord niet uit’

Pakistan kent bijna geen gevoeliger onderwerp dan blasfemie. Meer dan honderd onschuldige Pakistanen wachten al jaren in de gevangenis op hun proces of op de uitvoering van de doodstraf. De politiek zwijgt, bang voor de macht van extremistische geestelijken.

Pakistanen in Islamabad steunen de lijfwacht die in opdracht gouverneur Tahir Naseem doodschoot nadat deze van blasfemie was beschuldigd. (beeld epa / Bilawal Arbab)