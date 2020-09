De hartgrondige hekel aan Trump zet Europa op schadelijke achterstand. Het heeft de blik blijvend vernauwd

Hoe moeilijk kan het zijn om een akkoord als historisch benoemen als het een doorbraak is in verhoudingen die al decennia verziekt zijn? Welnu, in Europa lukt het kennelijk alleen met grote tegenzin, als het betreffende akkoord onder regie van de regering-Trump is bereikt.

