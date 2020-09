De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zijn het eens geworden over het ophalen van minderjarigen die onbegeleid vastzaten in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Merkel heeft dat donderdag gezegd.

Berlijn

Ze liet weten dat de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis om het opnemen van minderjarigen had gevraagd. Macron en Merkel willen bij het opnemen van de minderjarige migranten samenwerken met andere EU-landen. Over het aantal op te nemen jongeren liet Merkel zich niet uit. Het Duitse persbureau DPA meldde op basis van ingewijden dat het om 400 minderjarigen gaat. Het is niet duidelijk hoe de asielzoekers over Europa zullen worden verdeeld. In elk geval zullen Frankrijk en Duitsland minderjarigen opnemen, maar wellicht doen ook andere Europese landen mee.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas liet eerder al weten dat hij samen met behulpzame EU-landen zo snel mogelijk steun wil bieden aan Griekenland, door het opnemen van asielzoekers.

In totaal zaten ongeveer 13.000 mensen in kamp Moria waar ook donderdag weer branden woedden. Op een persconferentie op Corsica zei Macron dat de ‘verschrikkelijke beelden, een verschrikkelijke realiteit’ Europa dwingen ‘om solidariteit met Griekenland te tonen en Europese waarden waar te maken’. <