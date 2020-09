Britse brexitwet moet deze maand van tafel, eist de EU

Londen

De EU zal anders niet aarzelen om de sancties in te zetten waarin het verdrag voorziet, zegt de Europese Commissie. EU-commissaris Maroš Šefcovic en de Britse brexitminister Michael Gove, die samen toezien op het terugtrekkingsverdrag, voerden donderdag spoedoverleg over het wetsvoorstel, dat in het Britse parlement en Brussel grote opschudding heeft veroorzaakt omdat het de afspraken over Noord-Ierland zou ondergraven. Šefcovic heeft Gove er nog eens op gewezen dat de handtekening van de Britse regering onder de zwaarbevochten scheidingsakte staat en de Britten eraan gebonden zijn. Geen van beide partijen kan daaraan eenzijdig morrelen. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, zou dat een 'extreem ernstige schending' van het verdrag en van het internationaal recht zijn. De omstreden elementen moeten daarom nog deze maand worden geschrapt, stelt de commissie. Gebeurt dat niet, dan zal de EU 'er niet voor terugdeinzen' om de mogelijkheden te gebruiken die het verdrag biedt tegen schendingen van de afspraken. Het zou kunnen gaan om een hoge boete, maar ook om het opschorten van voor de Britten gunstige verdragsbepalingen of om importheffingen of -beperkingen. Gove maakte na het overleg duidelijk dat het voorstel niet van tafel gaat. <