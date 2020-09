In het havengebied van Beiroet is donderdag brand uitgebroken in een opslagplaats voor autobanden en olie. Een enorme zwarte rookkolom hangt boven de Libanese hoofdstad, waar een explosie ruim een maand geleden enorme verwoesting aanrichtte. De brandweer was snel ter plekke. Ook werden blushelikopters ingezet. Volgens het hoofd van het Libanese Rode Kruis is er geen gevaar op een nieuwe explosie en is niemand gewond geraakt. <

