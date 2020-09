Mukwege onder VN-bescherming

Kinshasa

De Congolese Nobelprijswinnaar Denis Mukwege staat na internationale oproepen weer onder bescherming van VN-troepen. De gelauwerde gynaecoloog had doodsbedreigingen ontvangen, nadat hij zich in juli uitliet over een reeks moorden door milities in Oost-Congo. De 65-jarige dokter is voorstander van een internationaal tribunaal om de daders te straffen. Mukwege overleefde in 2012 een aanslag en werd jaren beschermd door troepen van de VN-vredesmissie in Congo. De beveiliging van zijn kliniek bij de stad Bukavu stopte echter in mei vanwege het coronavirus. <