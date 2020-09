Novosibirsk

Bij een van de aanvallen, in de Siberische stad Novosibirsk, werd een sterk stinkende gele chemische vloeistof gebruikt. Op beelden van de bewakingscamera’s is te zien hoe twee gemaskerde mannen het kantoor binnenkomen. Een houdt de deur open terwijl de ander een glazen fles met het chemische middel in het kantoor van ‘Coalitie Novosibirsk 2020’ gooit. In dit kantoor van de oppositie werken ook vrijwilligers van Navalny’s Anticorruptie Stichting. Vrijwel alle ongeveer vijftig aanwezigen kregen ademhalingsproblemen, duizeligheid en braakneigingen. Enkelen die dicht bij de vloeistof waren, kregen ook stuiptrekkingen, zeker een van hen raakte bewusteloos en drie moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.

