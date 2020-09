'Brand Moria roept om diensten van rouw'

Arrestaties, uitzettingen en aanrijdingen: de voltallige top van het ‘CDA’ in Belarus zit vast, is vermist of wordt bedreigd

Alle bestuursleden van de BChD, de christendemocratische partij in Belarus, zitten of in de cel, worden bedreigd of zijn vermist. De co-voorzitter kreeg een opzettelijke aanrijding in Minsk.