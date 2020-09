De brand in Moria staat symbool voor het falen van het migratiebeleid van de EU. ‘Die laat zien dat Europa nep is’

‘Alsof de oorlog is uitgebroken, zoals in Syrië’, zucht Jacob Shabani, terwijl hij door Moria op Lesbos loopt. Van Europa’s grootste vluchtelingenkamp, waar de journalist en asielzoeker heeft gewoond, is weinig over. Dat is in vlammen opgegaan.

Moria

Dit was niet Shabani’s beeld van Europa toen hij samen met zijn ouders en broer uit Turkmenistan vluchtte, waar de familie door de regering wordt vervolgd wegens hun etniciteit. ‘We zijn Turkmeens, maar de overheid stelt dat mijn vader een Syriër is. Daardoor worden we niet geaccepteerd in het land.’

Een reis door Turkije en boottocht naar Lesbos bracht hen in Moria. Na een jaar wonen in het kamp (dertienduizend bewoners, terwijl er plek is voor drieduizend), concludeert Shabani dat het er ‘de hel op aarde’ is. Hoewel de asielzoeker nu buiten het kamp woont, komt hij er regelmatig om hulp te verlenen. Zeker nu. Want na de brand bleek: het kon nog erger.

Wat gebeurt er om u heen?

‘Duizenden mensen moeten op straat slapen. Waar ik ook ga..

