Bulgaren zijn hun gewapende ‘maffiapremier’ helemaal zat en daarom demonstreren zij al twee maanden

In Belarus gaan boze burgers sinds een maand de straat op. In Bulgarije eisen demonstranten al twee maanden het vertrek van hun ‘maffiapremier’. De druk op de Europese christendemocraten groeit om het zwarte schaap Boyko Borissov aan te pakken.

Bulgaarse demonstranten in Sofia eisen het vertrek van hun regering. (beeld epa / Borislav Troshev)

In Der Spiegel maakte een van de hoogste rechters van Bulgarije, Losan Panow, maandag van zijn hart geen moordkuil . De belangrijkste onderdelen van de rechterlijke macht worden door de politiek beïnvloed en zijn corrupt, aldus Panow. Dit alles met dank aan de 61-jarige premier Borissov.

‘Over Hongarije en Polen wordt veel gepraat in Europa, maar helaas niet over Bulgarije.’

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.