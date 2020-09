Grieks vluchtenlingenkamp Moria nagenoeg verwoest door brand, 13.000 migranten geëvacueerd

‘Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is nagenoeg geheel verwoest door een brand woensdag. De ongeveer 13.000 migranten in het kamp zijn geëvacueerd.

Vluchtelingenkamp Moria is nagenoeg geheel verwoest door de brand. (beeld afp / Manolis Lagoutaris)

Mytilene

Volgens brandweerlieden waren er geen gewonden, maar had een onbekend aantal mensen last van ademhalingsproblemen door het inademen van rook. Er zijn berichten dat branden zijn aangestoken door vluchtelingen die het niet eens zijn met de coronamaatregelen die in het kamp van kracht waren, meldde de BBC.

Door de brand brak grote paniek uit onder de bewoners. De vluchtelingen zitten veelal langs wegen rond het kamp. Honderden migranten probeerden naar de havenplaats Mytilene te vluchten maar werden tegengehouden door de Griekse politie.

‘De nachtmerrie is compleet’, zo omschrijft VluchtelingenWerk Nederland de situatie in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. ‘Na het virus kwamen de vlammen in vluchtelingenkamp Mo..

