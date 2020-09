Moskou zet 'de puntjes op de i' voor Wit-Rusland

Op verschillende gebieden bemoeit Moskou zich actiever met de situatie in Wit-Rusland. Donderdag komen Russische troepen aan voor een antiterrorisme-oefening en zondag moet Loekasjenko in Moskou bij Putin ‘de puntjes op de i zetten’.

Minsk

De demonstraties in Wit-Rusland ‘zijn zorgvuldig gepland en gecoördineerd vanuit het buitenland’. ‘De technieken lijken verrassend veel op die zijn gebruikt om de Maidanrevolutie in Oekraïne en de revoluties in Egypte en andere landen te controleren.’ Dat verklaarde Andrei Savinykh dinsdag in een videobijeenkomst van de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Savinykh is voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken van het Wit-Russische parlement, waarin sinds afgelopen november geen enkel lid van de oppositie meer zit.

