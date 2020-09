Pakistaanse christen krijgt doodstraf voor godslastering

Lahore

Dat meldt zijn advocaat Saif-ul-Malook op de website van stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Pervaiz was arbeider in een textielfabriek. Hij stond terecht voor het beledigen van de islam, de Koran en de profeet Mohammed. Hij zou dat gedaan hebben door blasfemische teksten naar zijn leidinggevende te sms’en via zijn mobiel. Het toestel was Pervaiz eerder echter in de fabriek verloren, meldt HVC.

discussie

Volgens de verdediging van Pervaiz zijn de teksten verstuurd door moslim-collega’s van hem, met wie hij een discussie had gehad over uitbetaling van loon. Op het beledigen van de profeet staat in Pakistan de doodstraf. Pervaiz liet de rechter weten dat zijn leidinggevende hem en..

