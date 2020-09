Koppig en trots drijven Britten weg

‘Ik zal mijn rug rechthouden.’ Met deze belofte is Boris Johnson het eindspel van de brexit-onderhandelingen ingegaan. Johnson zegt zich niet de minste zorgen te maken over de gevolgen van een bozig, akkoordloos vertrek uit de EU, eind dit jaar.

Londen

Anders dan zijn voorgangster Theresa May is hij niet bereid, zo liet de Britse premier maandag zijn landgenoten en zijn toehoorders op het vasteland weten, om toe te geven aan de Europese verlangens.

Met dit hoorngeschal gaat de brexit weer verder waar het eind januari gebleven was. Voor Johnson is dit een bevrijding na de corona-interlude die hij om persoonlijke en politieke redenen zo snel mogelijk wil vergeten. De onderhandelingen zijn afgelopen maanden doorgegaan, maar het enige dat veranderd is, is de benaming van de Britse onderhandelaar. David Frost is nu Lord Frost, heeft een plekje in het Hogerhuis, samen met andere brexit-getrouwen, als beloning voor zijn inzet voor een zo hard mogelijke brexit.

His Lordship had tegenover ..

