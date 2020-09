EU hekelt verhuizing Servische ambassade

Brussel

De aangekondigde verhuizing van de Servische ambassade in Israël naar Jeruzalem is 'heel zorgwekkend en spijtig', vindt de Europese Commissie. Het is juist de bedoeling dat Servië als kandidaat-lidstaat in zijn buitenlandbeleid meer en meer het spoor van de EU volgt, zegt een woordvoerder. De Servische president ging vlak voor de hervatting van de besprekingen met de Kosovaarse premier langs op het Witte Huis en beloofde daar prompt net als de Verenigde Staten de ambassade in Israël te verhuizen. Dat is tegen het zere been van de Europese Unie, die vindt dat in een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen over de status van Jeruzalem moet worden beslist. <