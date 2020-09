Rusland en Syrië hebben maandag op hoog niveau gesprekken gevoerd over nieuwe mogelijkheden om de economie van het door oorlog verwoeste land op gang te krijgen.

Damascus

Rusland en Syrië hebben maandag op hoog niveau gesprekken gevoerd over nieuwe mogelijkheden om de economie van het door oorlog verwoeste land op gang te krijgen.

Moskou probeert het regime van president Bashar al-Assad te helpen om nieuwe Amerikaanse sancties die investeringen in de economie van Syrië belemmeren te omzeilen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov was maandag in de Syrische hoofdstad Damascus voor zijn eerste bezoek in ongeveer acht jaar. Hij voegde zich bij de Russische vicepremier Joeri Borisov, die zondag al aankwam. De twee leidden een grote delegatie om politieke, economische en militaire zaken te bespreken met hoge Syrische functionarissen. Lavrov gaf aan dat Syrië internationale hulp nodig heeft voor de wederopbouw.

De afgelopen jaren hebben beide landen tal van deals gesloten, onder meer op het terrein van energie, projectontwikkeling en land- en mijnbouw. Assad toonde zich maandag positief over uitbreiding van de samenwerking. Een akkoord wordt volgens Borisov in december bij zijn volgende bezoek aan Damascus bezegeld. Volgens Assads kantoor werden nieuwe akkoorden 'in het belang van beide landen' besproken, onder meer op het gebied van handel.

Moskou is een belangrijke bondgenoot van Assad sinds de opstand in Syrië in 2011 begon. De burgeroorlog heeft de economie verwoest, 380.000 mensen kwamen om. <