'Nobelprijswinnaar verdient niet alleen eer, ook bescherming’

Een petitie om de Congolese Nobelprijswinnaar Denis Mukwege te beschermen tegen doodsbedreigingen is bijna zestienduizend keer ondertekend. Initiatiefnemers doen een beroep op de Nederlandse regering.

Den Haag

Sinds enkele weken heeft Mukwege, die in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede ontving voor het helpen van duizenden verkrachte vrouwen en andere slachtoffers van seksueel geweld, (opnieuw) te maken met doodsbedreigingen. Met een petitie trekken de Mukwege Foundation en Stichting Vluchteling aan de bel bij de Nederlandse regering. Ze vragen Nederland al het mogelijke te doen om de beveiliging van de gynaecoloog, zijn familie en patiënten te garanderen, totdat die bescherming door de VN internationaal geregeld is.

hashtag

Onder de hashtag #ProtectDrMukwege is aandacht gevraagd voor zijn situatie. Een foto van Mukwege is op het stadhuis in Den Haag geprojecteerd. ‘De Nobelprijswinnaar verdient niet alleen m..

