Mongoliërs vechten voor hun taal

Duizenden leerlingen en ouders in de Chinese regio Binnen-Mongolië hebben zich vorige week aangesloten bij een uitzonderlijk grootschalig protest tegen de afschaffing van onderwijs in hun moedertaal. Leerlingen boycotten massaal de lessen, of houden demonstraties voor hun schoolpoort. Ze verzetten zich openlijk tegen de degradatie van het Mongools als onderwijstaal, ondanks aangekondigde represailles.

Peking

De Chinese autoriteiten proberen journalisten uit Binnen-Mongolië te weren, maar op sociale media circuleren tal van video’s van de protesten. Leerlingen in uniform scanderen slogans voor hun schoolpoorten, of breken uit uit hun internaten door politiekordons heen. Tal van organisaties verspreiden foto’s van petities tegen de onderwijshervorming, met de vingerafdrukken in een kring geplaatst, zodat niet te achterhalen is wie als eerste had ondertekend.

De Chinese overheid reageert met keiharde repressie. Aan veel schoolpoorten staat paramilitaire politie, en in steden als Xilinhot en Tongliao patrouilleerden militaire voertuigen. In andere steden is een avondklok ingevoerd, en op Chinese sociale media worden alle ve..

