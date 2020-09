Arrestaties, uitzettingen en aanrijdingen: de voltallige top van het ‘CDA’ in Belarus zit vast, is vermist of wordt bedreigd

Alle bestuursleden van de BChD, de christendemocratische partij in Belarus, zitten of in de cel, worden bedreigd of zijn vermist. De co-voorzitter kreeg een opzettelijke aanrijding in Minsk.

Minsk

Olga Kovalkova (36), een prominent lid van de coördinatieraad van de oppositie in Belarus en van de christendemocratische partij in Belarus BChD, arriveerde zaterdag in de Poolse hoofdstad Warschau. Naar haar zeggen werd ze uitgezet na een aanhouding eerder die dag. Ze was op 3 september na tien dagen gevangenisstraf vrij gekomen, maar meteen weer veroordeeld tot 15 dagen cel. Dat gebeurde ook met Siarhei Dyleuski, vakbondsman van de Minsk Tractorfabrieken. De populaire presidentskandidaat Pavel Latusjko verliet Belarus op 2 september, naar verluidt na doodsbedreigingen van president Loekasjenko zelf. Pavel Seviarynets, ook co-voorzitter van de BChD, zag zijn detentie, al in juni ingegaan, diezelfde dag verlengd tot in nov..

