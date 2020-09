Ruslanddeskundige Mark Galeotti denkt dat de protesten in Rusland door het wegvallen van Aleksej Navalny kunnen radicaliseren. ‘Navalny is dapper genoeg om bij herstel terug te gaan naar Rusland.’

Aleksej Navalny op een foto uit februari 2020 tijdens een demonstratie in Moskou. (beeld afp / Kirill Kudryavtsev)

Londen

Hij geldt als de Bentley onder de Ruslanddeskundigen: de Britse historicus Mark Galeotti (55). Logisch dat iedereen hem nu vraagt naar twee onderwerpen: Belarus en Navalny. Van Minsk wordt hij een beetje moe, maar Navalny is met elke snipper extra informatie interessanter.

De bekendste opposant van Putins regering werd op 20 augustus vergiftigd en twee dagen erna naar het Berlijnse Charité-ziekenhuis gevlogen. Hij ligt in coma, buiten levensgevaar maar met kans op blijvend letsel. ‘Het Kremlin gaat Navalny nog missen’, denkt Galeotti. ‘In twee opzichten. De Russische overheid wist wat ze aan hem had, ook al was ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .