Dieren kunnen oorlogen stoppen: ‘Ze maken mensen van ons. Ze zijn het symbool van hoop’

Islamabad

Het team ‘Vier Poten’ is vandaag in de dierentuin van Islamabad. Daar staat een kooi klaar om een bruine beer naar een natuurpark in de groene heuvels buiten de Pakistaanse hoofdstad te brengen. Na jaren van eenzame opsluiting in een vieze kuil wordt hij vandaag vrijgelaten. ‘In het park kan hij rondrennen en in bomen klimmen. Voor het eerst in zijn leven mag de beer een beer zijn.’ Khalils ogen worden vochtig. ‘Voordat ik de beer zag, hoorde ik in de verte tik, tik, tik. Met zijn veel te lange nagels, die jarenlang niet waren geknipt, bewoog hij eindeloos heen en weer op de cementen vloer.’ Tanden heeft de beer niet meer. Een berentrainer trok ze toen hij nog jong was. Hij leerde hem dansen voor een publiek. Nu kijkt de beer on..

