De weg naar het Witte Huis: Waar komen de Democraten en de Republikeinen vandaan?

Het schoolgebouw in Pivon, Wisconsin, waar in 1854 de Republikeinse Partij werd opgericht. (beeld wikimedia commons)

De weg naar het Witte Huis is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Aflevering 1: waar komen de Democraten en de Republikeinen vandaan?

Donald Trump is de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten en de negentiende Republikein die dit ambt bekleedt. Hij vormt een scherp contrast met de eerste Republikeinse president, Abraham Lincoln, die in 1860 tot president verkozen werd. In de zuidelijke staten van het land heeft Trump veel aanhang. Voor Lincoln gold dat niet. Sterker, toen Lincoln verkozen was, scheidden de zuidelijke staten zich af, eerst South Carolina, later Florida, Mississippi, Alabama, Georgia, Louisiana en Texas. Het breekpunt was de slavernij, die vol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .