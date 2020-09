In memoriam Kaing Guek Eav (1942-2020): ‘Duch’ werd echt christen

Kaing Guek Eav was de eerste die veroordeeld werd door het Cambodja-Tribunaal in Phnom Penh. (beeld afp / Nhet Sokheng )

Phnom Penh

Duch was de baas van het cellencomplex dat in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh in een voormalige school voor voortgezet onderwijs werd neergezet. Er werd uitgebreid gemarteld. Van de 16.000 mensen die tijdens het bewind van de Rode Khmer werden vastgezet, overleefde slechts een handjevol. Tuol Sleng is nu een museum met als meest indringende item de muur met foto’s van de gevangenen die net voor hun dood werden gemaakt.

Duch werd 77 jaar oud. Kaing Guek Eav studeerde wiskunde aan het Lycée Suravarman II in Siem Reap en het beroemde Lycée Sisowath in Phnom Penh. Hij was de op een na beste van het land. Hij werd wiskundeleraar en bleef dat tot hij in Phnom Penh in contact kwam met een groep studenten uit het communis..

