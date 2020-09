Rechter wil terugkeer ex-premier Sharif

De Pakistaanse ex-premier Nawaz Sharif zou voor 10 september naar zijn vaderland moeten terugkeren om voor de hoogste rechter terecht te staan in een corruptiezaak. Het hooggerechtshof in Islamabad liet weten Sharif, die in Londen verblijft voor een medische behandeling, de kans te willen geven persoonlijk te verschijnen voor de volgende hoorzitting. Wegblijven kan volgens de wet tegen hem worden gebruikt. Sharif kwam, nadat hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar wegens corruptie, in oktober vorig jaar op borgtocht vrij voor een periode van acht weken. <