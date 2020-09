Facebook dreigt met boycot van nieuws

Sydney

Facebook heeft dinsdag gedreigd dat Australische gebruikers van de socialemediaplatformen van het bedrijf geen nieuws meer kunnen delen als het land een wet aanneemt die Facebook en Google verplicht te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven. Als die hervorming doorgaat, is Australië het eerste land waar dat verplicht wordt. 'In de veronderstelling dat het wetsontwerp van kracht wordt, zullen wij uitgevers en gebruikers in Australië met tegenzin niet meer toestaan om lokaal en internationaal nieuws te delen op Facebook en Instagram', aldus Facebook-directeur voor Australië Will Easton. <