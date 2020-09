Onder de Democraten komt er een ‘kwaadaardige storm’ tegen christenen, zegt Franklin Graham

Washington

De Democratische partij heeft een linkse, socialistische, radicale agenda die grote gevolgen zal hebben voor de vrijheid van het geloof in de Verenigde Staten. ‘Als de Democraten iets zijn, zijn ze tegenstanders van het geloof’, zei Franklin Graham in een interview met het christelijke televisienetwerk CBN. In een beschouwing over de partijconventies van de Republikeinen en de Democraten in de afgelopen twee weken, benadrukte hij dat er ‘miljoenen Democraten in dit land geweldige mensen zijn. Maar de Democratische partij van vandaag is een partij van links, die socialisme voor dit land wil.’

