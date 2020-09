Critici noemen gratieverlening van Venezuela aan oppositieleden een ‘farce’

Caracas

In totaal worden de gerechtelijke dossiers van 110 politieke tegenstanders van de zittende president Nicolás Maduro van tafel geveegd. Het gaat om inwoners die een gevangenisstraf uitzitten, naar het buitenland zijn gevlucht of ondergedoken zitten in een buitenlandse ambassade. Velen van hen zijn nooit formeel aangeklaagd of voor de rechter gedaagd.

Met de maatregel wil de overheid de weg plaveien voor de parlementsverkiezingen van december. ‘Het is de bedoeling om het proces van nationale verzoening te verdiepen, met het oog op het verkiezingsproces’, liet Jorge Rodriguez, minister van Communicatie, in een persconferentie weten. Volgens Rodriguez is het niet Maduro’s intentie ‘om te weten of degenen die gratie hebben verkregen aan..

