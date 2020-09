De Rwandese Paul Rusesabagina: Wereldwijd een held, maar in eigen land omstreden

Paul Rusesabagina is wereldwijd een held, maar in zijn vaderland Rwanda juist zeer omstreden. Sinds maandag zit hij in hoofdstad Kigali in de cel, op beschuldiging van betrokkenheid bij terroristische organisaties.

Paul Rusesabagina kreeg in 2005 van George W. Bush de Presidential Medal of Freedom. (beeld Epa/shawn Thew)

Kigali

De naam Paul Rusesabagina zal niet al te veel mensen iets zeggen, maar de film Hotel Rwanda (2004) is wereldwijd bekend. De film vertelt het verhaal van Rusesabagina, die tijdens de Rwandese genocide midden jaren negentig meer dan duizend mensen redde.

De film, met Don Cheadle in de hoofdrol, kreeg drie Oscarnominaties en maakte van de manager van Hôtel des Mille Collines over de hele wereld een held. In eigen land is Rusesabagina echter een omstreden figuur. Hij is een fel criticaster van president Paul Kagame.

Maandag werd hij in het buitenland gearresteerd. De verdenking: ‘het oprichten, leiden en sponsoren van gewelddadige, gewapende, extremistische terreur’. Rwanda had een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaard..

