Meer steun in Rusland dan in Belarus voor Loekasjenko

Moskou

Moskovieten hangen in het weekend graag rond bij ‘de Vriendschap der Volkeren’, een reusachtige fontein met in een cirkel zestien goudkleurige vrouwenbeelden. Een vrouw per Sovjetrepubliek, is de gedachte, met een gezamenlijke ereplek voor de drie slavische zussen in het gezelschap: die uit Rusland, Oekraïne en Belarus. De broeder- en zusternaties, zeggen de mensen rond de fontein. Maar buiten de fontein is er weinig over van de familieliefde: na het gewapende conflict met Oekraïne zet Rusland nu ook de band met Belarus op het spel.

De Belarussen maken met wekenlange massademonstraties duidelijk dat ze af willen van president Aleksandr Loekasjenko. Zondag trokken ze weer de straat op, ondanks martelingen, zeker..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .