Libanon heeft weer premier na verwoestende ramp in Beiroet

De soennitische gemeenschap in Libanon heeft de ambassadeur van het land in Duitsland, Mustapha Adib, voorgedragen als premier en hij is door president Michel Aoun gevraagd een regering te vormen.

Beiroet

De soennieten moeten in het Libanese stelsel de eerste minister leveren. Adib heeft voldoende parlementariërs achter zich. Hij heeft behalve de steun van zijn soennitische politieke vrienden, ook steun van afgevaardigden van de sjiïtische Hezbollah- en Amal-bewegingen en van de partij van de christelijke president Michel Aoun, de Vrije Patriottische Beweging. Adib is geen bekende figuur in het land, maar volgens waarnemers heeft hij mogelijk daardoor voldoende steun.

Adib zei maandag in een televisietoespraak van plan te zijn zo snel mogelijk hervormingen door te voeren om vastgelopen gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over financiële steun vlot te trekken. Geldschieters eisen namelijk een einde aan de corruptie. Adib bezocht maandag al een wijk die zwaar getroffen is door de explosie in de haven van hoofdstad Beiroet. <