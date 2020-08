Begin studiejaar Hongkong onder druk van Chinese censuur: ‘Ik ben bang verkeerde dingen te zeggen’

Het vak dat ze geven heet ‘Vrije Studies’, het doel was scholieren te leren zelfstandig en kritisch na te denken, maar sinds China de greep op Hongkong heeft verstevigd is het met de vrijheid van de studies gedaan. Leerkrachten voelen de hete adem van de Chinese censuur in hun nek.

Studenten in de straten van Hongkong. (beeld afp / Anthony Wallace)

Hongkong

Normaal kijkt de Hongkongse leerkracht Ngai uit naar het nieuwe schooljaar, maar dit jaar is haar stemming bedrukt. ‘Ik ben bang om verkeerde dingen te zeggen’, legt ze uit. ‘Mag ik nog uitleggen waarom mensen in Hongkong protesteren, of moet ik het protest bij voorbaat veroordelen? Ik voel druk om mezelf te censureren.’

Ngai (27) doceert het middelbare-schoolvak Vrije Studies, bedoeld om leerlingen kritisch te leren denken. Maar dit jaar belooft het vak een stuk minder kritisch te worden. De handboeken zijn op last van de overheid aangepast, en verschillende gevoelige passages zijn verwijderd. Over het bloedig neergeslagen studentenprotest van 4 juni 1989 op het Tiananmen-plein in Beijing bijvoorbeeld, de rechtsstaat en de scheid..

