Gewelddadige protesten in Malmö na anti-islamacties

Malmö

Demonstranten gooiden voorwerpen naar politieagenten en autobanden werden in brand gestoken, zei een politiewoordvoerder. Eerder op de dag is in Malmö een koran verbrand door rechtsextremisten. 'We hebben dit niet onder controle, maar we zijn actief bezig om de controle terug te krijgen', aldus de woordvoerder. 'We zien een verband tussen wat er nu gebeurt en wat er eerder is gebeurd', zei hij. De demonstraties waren geëscaleerd op dezelfde plek waar de koran was verbrand, zei de woordvoerder. De anti-islamprotesten vonden plaats nadat Rasmus Paludan, leider van de Deense extreemrechtse politieke partij Hard Line, toestemming was geweigerd om een bijeenkomst in Malmö te houden. Maar zijn aanhangers gingen door met de bijeenkomst en drie mensen werden vervolgens gearresteerd wegens het aanzetten tot rassenhaat. <