Coronaprotest ontbonden in Berlijn

Berlijn

In Berlijn demonstreerden zaterdag rond het middaguur 18.000 mensen tegen de door de Duitse regering opgelegde coronabeperkingen. Even na een uur ’s middags maakte de politie op Twitter bekend de demonstratie te ontbinden, omdat de deelnemers zich niet aan de afgekondigde mondkapjesplicht en afstandsregels hielden. De politie, die met drieduizend manschappen aanwezig was in de binnenstad, ‘zag helaas geen andere mogelijkheid’.

Het was een bont gezelschap, dat vanaf de Brandenburger Tor over Unter den Linden door het centrum van de Duitse hoofdstad trok. Van families die het dagelijks leven met al zijn beperkingen beu zijn, tot overtuigde antivaxers, complottheoretici en allerlei rechtse groeperingen.

