Frans parlementslid afgebeeld als slaaf

Parijs

In Frankrijk is opschudding ontstaan over een ultraconservatief blad dat een links, zwart parlementslid als slaaf heeft afgebeeld. Het blad Valeurs Actuelles met een rechts tot extreemrechtse achterban publiceerde beeld van Danielle Obono van de partij Frankrijk Ongebogen geketend aan haar nek. De Franse president Emmanuel Macron heeft dat inmiddels veroordeeld en heeft de politica gebeld, aldus zijn kantoor. De Franse premier Jean Castex sprak van een 'walgelijke publicatie die om een duidelijke veroordeling vraagt'. Obono zelf: 'Extreemrechts, verfoeilijk, dom en wreed. In het kort, als zichzelf.' <