Spaanse boeren in opstand tegen machtig melkkartel

In de Spaanse supermarkten is de melk goedkoper dan ooit. Dat is deels het gevolg van illegale prijsafspraken in de zuivelindustrie.

Sobrado dos Monxes

Eind juli kreeg melkveehouder José Cabo een brief van de melkfabriek. De melk zou voortaan niet meer opgehaald worden tegen de contractprijs van 32,5 cent. Helaas, door de corona-epidemie moesten Cabo en de andere leveranciers van de Galicische melkgigant Inleit genoegen nemen met 30 cent.

'De prijsverlaging kost me deze maand 1250 euro', zegt Cabo, die met ruim honderd melkkoeien een bedrijf heeft van gemiddelde omvang in de regio Galicië, in Noordwest-Spanje. En dat terwijl het water hem en de meeste andere 12.000 Spaanse melkveehouders al tijden aan de lippen staat. Elke dag sluiten vier of vijf boeren in Spanje hun melkbedrijf. Het lijkt de zuivelindustrie weinig te kunnen schelen. 'Inleit haa..

