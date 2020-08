Washington

De Amerikaanse senator Rand Paul heeft vrijdag opgeroepen tot een onderzoek door de federale politiedienst FBI naar de demonstranten die hem en andere Republikeinen zouden hebben bedreigd.

De bedreigingen zouden zijn geuit nadat de aanwezigen donderdagavond het Witte Huis verlieten. Daar had president Donald Trump zojuist een speech gehouden om de nominatie van het Republikeinse kandidaatschap formeel te accepteren. De senator voor de staat Kentucky zei tegen de rechtse zender Fox News dat de demonstranten die zijn naam riepen en met de politie duwden en trokken volgens hem zijn betaald om rellen uit te lokken. Paul zei daar niet bij wie de demonstranten dan zou hebben betaald en kwam ook niet met enig bewijs voor zijn bewering. In een video online is te zien dat Paul, zijn vrouw en politieagenten zijn omsingeld door demonstranten. Een man roept 'Zeg haar naam!' naar Paul, een verwijzing naar Breonna Taylor, een 26-jarige zwarte vrouw uit de staat Kentucky die in maart door de politie werd gedood. In de video is niet te zien dat Paul fysiek wordt aangevallen. De senator beweert dat omstanders 'Ik ga je afmaken' en 'Ik ga je dood maken' naar hem riepen. <