Abe treedt af, zonder opvolger

Maar nu treedt hij vanwege gezondheidsklachten af voordat er een opvolger in zicht is. En vóór de Olympische Spelen, die zijn afscheidsfeest hadden moeten worden.

Shinzo Abe was altijd een meester in het bepalen van het juiste moment voor nieuwe verkiezingen. Vooral daardoor was hij de langstzittende premier van Japan.

Tokio

De Japanse premier Shinzo Abe heeft vrijdag zijn vertrek aangekondigd. Abe (65), de langstzittende naoorlogse premier, zei dat hij vanwege opspelende darmklachten zijn werk niet meer optimaal kan doen. ‘Ik heb belangrijke beslissingen te nemen en daarbij mag ik geen fouten maken. Daarom heb ik besloten dat ik niet door kan gaan’, zei Abe tijdens een persconferentie in Tokio.

De premier, die sinds 2012 de regering leidde, heeft al jaren last van een chronische darmontsteking. Afgelopen dinsdag werd hij voor de tweede keer in ruim een week tijd in het ziekenhuis opgenomen voor onderzoek. ‘De afgelopen jaren had ik de ziekte met medicijnen onder controle, maar in juni bleek tijdens een medische controle dat het weer mi..

