Rowling geeft prijs terug na transrel

Londen

Rowling kreeg de onderscheiding vorig jaar, omdat ze aan de basis stond van een organisatie die kinderen helpt. De Ripple of Hope-award is bedoeld voor mensen die zich inzetten voor 'sociale verandering'.

De schrijfster kreeg eerder dit jaar een storm aan kritiek over zich heen vanwege uitspraken over genderidentiteit op Twitter. Critici zagen die als discriminerend. 'Ik ken en hou van transmensen, maar door het concept sekse te schrappen ontnemen we veel mensen de mogelijkheid om op een betekenisvolle manier te praten over hun leven', schreef ze onder meer.

Ook RFKHR-hoofd Kerry Kennedy uitte kritiek. De juriste zei 'ontsteld' te zijn over de 'transfobe tweets en uitspraken' van Rowling. Ze stelde ook dat 'aanvallen op de transgendergemeenschap' niet te verenigen zijn met de fundamentele waarden van de RFKHR of het gedachtegoed van haar vader.

Rowling zegt nu geen andere optie te hebben dan de onderscheiding terug te geven. Ze stelt duizenden steunbetuigingen te hebben ontvangen via de mail en 'absoluut afstand te nemen van de beschuldiging dat ik transmensen haat of ze iets slechts toewens of dat het fout is om op te komen voor de rechten van vrouwen'. <