Onthulling standbeeld prinses Diana in 2021

Londen

William en Harry hadden begin 2017 het plan gelanceerd om in de tuin van het paleis waar William en Kate wonen het beeld van hun moeder te plaatsen. Ze wilden naar eigen zeggen 'haar positieve invloed op Groot-Brittannië en de wereld herdenken met een permanent standbeeld'. Het beeld kwam er nog niet, in 2019 werd duidelijk dat de prinsen niet tevreden waren met het beeld van kunstenaar Ian Rank-Broadley. Het is nog onduidelijk hoe de onthulling zal plaatsvinden. Prinses Diana overleed in augustus 1997 op 36-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk in Parijs. De prinsen William en Harry waren toen 15 en 12 jaar oud.