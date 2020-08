Vertrek Phil Hogan maakt duidelijk: de nieuwe sheriff in Brussel heeft een stevige bezem

Brussel

De ervaren Ier Phil Hogan (60) was bepaald geen lichtgewicht in de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Toch vertrok de commissaris voor Handel woensdagavond. Hij was onder vuur komen te liggen, nadat hij vorige week een aantal COVID-19-richtlijnen had geschonden. Dat gebeurde tijdens een reis door Ierland en bij een luxueus diner bij de Oireachtas Golf Society in de kustplaats Clifden. Daarmee was Golfgate geboren. De situatie (die veel wegheeft van de kwestie-Grapperhaus) verergerde toen bekend werd dat Hogan tijdens zijn Ierse rondrit was aangehouden wegens bellen tijdens het autorijden.

ruige actie

Formeel heeft Hogan zelf zijn ontslag ingediend. Het is echter een publiek geh..

