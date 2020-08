Putin staat paraat voor inval Belarus

Moskou - Minsk

Het staatshoofd doelde daarmee op vernielingen van overheidsgebouwen of het in brand steken van auto’s. Zijn uitspraak in een interview met de Russische staatstelevisie viel op omdat de demonstraties in Belarus (voorheen Wit-Rusland genoemd) juist uiterst vreedzaam en gedisciplineerd verlopen. De opmerkingen zijn een open invitatie voor relschoppers annex provocateurs.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki reageerde geprikkeld en sprak van ‘plannen voor een militaire interventie onder het valse excuus van “de rust herstellen”’.

journalisten vast

Belarus protesteert massaal tegen de vervalsing van de presidentsverkiezingen op 9 augustus. Over de details ervan komen steeds meer bizarre verhalen naar ..

