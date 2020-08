Herdenken in Ramstein

Even was er sprake van dat Ramstein Air Base – de grootste Amerikaanse luchtmachtbasis in Europa – dicht zou gaan omdat president Donald Trump vindt dat Duitsland veel te weinig geld uitgeeft aan defensie. Maar die kou is uit de lucht. Ramstein, in het zuidwesten van Duitsland, is eigenlijk bijna nooit in het nieuws. Misschien wel voor het laatst op 28 augustus 1988, vandaag precies 32 jaar geleden. Toen knalden tijdens een luchtshow drie vliegtuigen van het Italiaanse demonstratieteam Frecce Tricolori in de lucht tegen elkaar. Brandend stortten de wrakstukken ter aarde, boven op het samengepakte publiek. Naast de drie piloten kwamen 67 toeschouwers op de grond om het leven. Honderden anderen raakten gewond. Een monument met ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .