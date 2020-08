Boris Johnson werkt met personal trainer

Londen

De Britse premier Boris Johnson heeft een personal trainer in de arm genomen om hem te helpen afvallen. Dat meldt de BBC. Johnson lag in april op de intensive care nadat hij het coronavirus had opgelopen. De premier erkende later dat hij toen 'te dik' was. Sinds Johnson uit het ziekenhuis is ontslagen heeft hij 'gestaag' aan zijn conditie gewerkt. Zijn tijd op de ic heeft ook zijn houding veranderd ten opzichte van de aanpak van obesitas. In juli zei de premier dat hij niet zo van betutteling houdt, maar wel vindt dat de Britten moeten afvallen voor het geval er een tweede coronagolf komt. <