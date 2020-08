Militaire sonar mogelijk oorzaak stranding dolfijnen

De aanwezigheid van een butskop en haar jong in de Oosterschelde en de stranding van een twintigtal andere spitssnuitdolfijnen in amper twee weken tijd, baart hulporganisatie SOS Dolfijn grote zorgen.

Iets moet de populatie ernstig hebben verstoord.

Renkum

Dat er een butskop met haar jong rondzwemt in de Oosterschelde is een veeg teken. Deze walvisachtigen leven in de noordelijke Atlantische Oceaan en zoeken hun voedsel op grote diepte. Ze horen niet thuis in de ondiepe Noordzee en zeker niet in een half-afgesloten zeearm als de Oosterschelde. Hulporganisatie SOS Dolfijn maakt zich dan ook grote zorgen om het lot van de dieren, die zo’n acht meter lang kunnen worden. Niet alleen om dit tweetal, maar ook om de populatie als geheel.

Op v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .