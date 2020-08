Het coronastigma kleeft aan sloppenwijkbewoners: ‘Angst voor het virus leidt tot uitsluiting’

De ware aard van mensen komt naar boven als blijkt dat de buurman corona heeft, zegt de Indiase ngo-directeur Alita Ram van Association For Christian Thoughtfulness, werkzaam in de sloppenwijken van Mumbai. ‘Angst voor het virus leidt tot uitsluiting.’

Op welke manier leidt corona in Indiase gebieden tot discriminatie?

‘Ik was met mijn schoonmoeder in een stadje op het platteland, toen ik zag dat groepen migranten werden lastiggevallen. Ze liepen kilometerslang over de snelweg naar hun thuisstaat Chhattisgarh. De kerk verwelkomde hen en ving hen op. Maar wat mij raakte was de angst die dorpelingen voor hen hadden wegens het coronavirus. De migranten werden door inwoners gedwongen onder erbarmelijke omstandigheden buiten het dorp te slapen. Ik besloot de politie erbij te roepen, die ervoor zorgde dat de migranten zonder problemen konden terugkeren.’

Welke rol heeft de regering in het tegengaan van stigmatisering?

‘De regering heeft berichten met voorlichting gestuurd. Maar alleen berichten..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .